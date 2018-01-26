МИД Украины обеспокоен решением Сейма Польши о запрете «бандеровской идеологии»

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Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом принятия польским Сеймом поправки к закону об Институте национальной памяти, которая вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений, совершённых украинскими националистами.

«Жаль, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике Польши, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве «категорически не воспринимают очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий».

«Рассчитываем, что сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость касательно вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений», — подчеркнули в МИД.

Кроме того, дипломаты призвали коллег к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений.

Ранее сообщалось, что польский Сейм принял поправку о запрете «бандеровской идеологии».

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