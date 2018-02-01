Сенат Польши принял закон о запрете «бандеровской идеологии» в стране

Верхняя палата парламента (Сенат) Польши приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и высказывания, которые выставляют поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.

Об этом сообщает AFP.

#BREAKING Polish senate passes Holocaust bill slammed by Israel — AFP news agency (@AFP) 1 февраля 2018 г.

Ранее Сейм (нижняя палата парламента) принял пакет поправок к закону об Институте национальной памяти, который предусматривает до трёх лет лишения свободы за выражение «польские лагеря смерти» и высказывания, которые выставляют поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.

Также закон предполагает наказывать за пропаганду бандеровской идеологии.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что поляки не участвовали в холокосте в годы Второй мировой войны.