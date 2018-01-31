В сенате Польши поддержали закон о запрете «бандеровской идеологии»

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Комиссии польского сената без изменений поддержали обновлённый закон об Институте национальной памяти, который среди прочего вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.

Как передаёт PAP, документ поддержали комиссии по правам человека, по вопросам верховенства права, а также по вопросам культуры. За принятие закона в нынешнем виде выступили 11 сенаторов, против были пятеро.

В частности, сенаторы отклонили поправку, согласно которой из закона удалялось положение о «преступлениях украинских националистов», а также не стали убирать из списка возможных наказаний заключение сроком три года.

26 января сейм Польши (нижняя палата парламента) принял поправку о запрете «бандеровской идеологии».

МИД Украины выразил обеспокоенность данным решением.

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