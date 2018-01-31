В сенате Польши поддержали закон о запрете «бандеровской идеологии»
Как передаёт PAP, документ поддержали комиссии по правам человека, по вопросам верховенства права, а также по вопросам культуры. За принятие закона в нынешнем виде выступили 11 сенаторов, против были пятеро.
В частности, сенаторы отклонили поправку, согласно которой из закона удалялось положение о «преступлениях украинских националистов», а также не стали убирать из списка возможных наказаний заключение сроком три года.
26 января сейм Польши (нижняя палата парламента) принял поправку о запрете «бандеровской идеологии».
МИД Украины выразил обеспокоенность данным решением.