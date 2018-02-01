Эксперт прокомментировал принятый в Польше закон о запрете «бандеровской идеологии»

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с RT поделился мнением о принятом сенатом Польши законе, запрещающем пропаганду идеологии украинских националистов на территории страны.

«Стоит заметить, это было анонсировано ещё в прошлом году. Сейчас на территории Польши за счёт упрощения системы въезда происходит очень сильное накопление представителей Украины. Как правило, приезжают из западной и центральной части страны, в которой ситуация с занятостью достаточно сложная. Закон может повлечь за собой серьёзный дополнительный риск на фоне роста националистических настроений в западной части Украины. В последнее время участились конфликты на территории Польши. Несмотря на дружбу против России, внутренняя кухня политического противостояния достаточно обширная», — заявил он.

Эксперт также отметил, что Польша, поддерживая Украину в политическом плане, расходится с ней в вопросах, связанных с исторической составляющей, в том числе в отношении к националистическим группировкам.

«На Украине официально признан ряд представителей националистических партий: Шухевич, Бандера. А закон помимо всего прочего предполагает и конкретные меры, связанные с арестом в связи с пропагандой тех или иных политических направлений. Для Польши это решение ожидаемое. Вопрос в том, как оно будет реализовано с обеих сторон», — сказал Абзалов.

Ранее верхняя палата парламента Польши приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и высказывания, которые выставляют поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.