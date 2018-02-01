В Раде призвали жёстко отреагировать на польский закон о запрете «бандеровской идеологии»

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Депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук прокомментировал принятый польским сеймом закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и заявил о необходимости отозвать из Польши украинского посла.

Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

«Украинское государство должно жёстко отреагировать на принятие сенатом Польши так называемого закона о запрете «бандеровской идеологии». Предлагаю как можно быстрее отозвать украинского посла из Польши для проведения консультаций», — написал Мосийчук.

Депутат также призывает украинский парламент и правительство рассмотреть ряд законодательных инициатив.

Кроме того, по его мнению, необходимо провести консультации с Израилем и США.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко выразил обеспокоенность в связи с принятием в Польше этого закона. 

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