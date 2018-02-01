В Раде призвали жёстко отреагировать на польский закон о запрете «бандеровской идеологии»
Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.
«Украинское государство должно жёстко отреагировать на принятие сенатом Польши так называемого закона о запрете «бандеровской идеологии». Предлагаю как можно быстрее отозвать украинского посла из Польши для проведения консультаций», — написал Мосийчук.
Депутат также призывает украинский парламент и правительство рассмотреть ряд законодательных инициатив.
Кроме того, по его мнению, необходимо провести консультации с Израилем и США.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко выразил обеспокоенность в связи с принятием в Польше этого закона.