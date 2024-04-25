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Писториус заявил, что Россия производит оружие сверх того, что нужно для СВО

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Россия производит оружие и боеприпасы сверх того, что необходимо для проведения СВО. С таким утверждением выступил министр обороны Германии Борис Писториус.

Отвечая на вопрос, может ли Россия быть готова к нападению на территорию НАТО через несколько лет, Писториус заявил, что не может предсказывать будущее. Однако военные эксперты, по его словам, отмечают, что Россия в настоящее время наращивает производство вооружений.

«Военная экономика упорядочена, но большая часть или часть того, что производится, уже не идёт на фронт, а попадает на склады», — цитирует Писториуса ТАСС.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о бессмысленности нападения на страны Европы.

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