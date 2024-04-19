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Лавров заявил, что России нет смысла нападать на страны Европы

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что России нет никакого смысла нападать на страны Европы.
Лавров заявил, что России нет смысла нападать на страны Европы
  • РИА Новости

Об этом российский министр сказал в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

«Лишь бы пугать и стращать.... Нам нет никакого смысла на них нападать», — отметил он.

Лавров добавил, что Россия не позволит Североатлантическому альянсу приблизиться к российским границам за счёт Украины. 

Ранее глава военного комитета НАТО нидерландский адмирал Роб Бауэр сообщил об отсутствии признаков того, что Россия планирует нападение на какую-либо из стран Североатлантического альянса.

Президент России Владимир Путин отмечал, что заявления о возможности нападения России на Польшу или Прибалтику — абсолютная чушь.

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