Лавров заявил, что России нет смысла нападать на страны Европы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что России нет никакого смысла нападать на страны Европы.

Об этом российский министр сказал в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

«Лишь бы пугать и стращать.... Нам нет никакого смысла на них нападать», — отметил он.

Лавров добавил, что Россия не позволит Североатлантическому альянсу приблизиться к российским границам за счёт Украины.

Ранее глава военного комитета НАТО нидерландский адмирал Роб Бауэр сообщил об отсутствии признаков того, что Россия планирует нападение на какую-либо из стран Североатлантического альянса.

Президент России Владимир Путин отмечал, что заявления о возможности нападения России на Польшу или Прибалтику — абсолютная чушь.