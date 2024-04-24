«Я вынужден продать своё жильё»: сотни вложившихся в маркетплейс россиян остались с миллионными долгами

Уголовное дело возбуждено в отношении основателя маркетплейса «МаксМаркет» Максима Ильина. Он предлагал инвесторам вложиться в его бизнес и стать оптовыми партнёрами. Компания давала обязательство самостоятельно закупить на предоставленные партнёром деньги товар и реализовать его, а инвесторы могли не тратиться на склад, рекламу и другие издержки. По предварительным данным, от схемы пострадали тысячи россиян, а нанесённый им ущерб адвокаты оценивают в сотни миллионов рублей. Только сейчас зарегистрировано более 200 заявлений о мошенничестве, поданных с привлечением адвокатов (без учёта жалоб, написанных частными лицами). Жертвы «МаксМаркета» рассказали RT, как влезали в огромные долги, чтобы немного заработать.

«Забила тревогу»

39-летняя Алевтина Ефрёмова из Рязани — активистка и создательница социального проекта в своём городе. В 2014 году женщина попала в страшную аварию: её вместе с двумя подругами на пешеходном переходе сбила машина. Одна из девушек погибла сразу, а Алевтина две недели пролежала в коме, но выжила.

В 2021 году женщина узнала о проекте «МаксМаркет» — его основатель Максим Ильин предлагал своим потенциальным партнёрам вложиться, по его характеристике, в «прозрачный бизнес».

«Схема выглядела просто: мы вкладываем средства, на которые покупается товар. После его продажи основатель оставляет себе 3-10% от прибыли, а остальное переводит нам — своим партнёрам. Ильин рассказывал об огромных складах с товарами, о более 500 пунктах выдачи заказов. У нас были свои личные кабинеты, мы могли в любой момент вывести деньги, которые поступали в виде процентов от выручки», — вспоминает Алевтина.

Видя, как хорошо работают вложенные ей средства, Алевтина продолжила вносить деньги в бизнес Ильина, влезая в кредиты.

«В 2023 году я решила вывести деньги, чтобы внести очередной платёж по кредиту. Обычно деньги поступали в тот же день. Но когда средства не поступили и через неделю, я забила тревогу», — рассказывает Алевтина.

Женщина начала искать информацию о «МаксМаркете» в интернете, и в одном из мессенджеров наткнулась на чат с пострадавшими.

«Там же была и запись выступления Ильина, в котором он говорил о «временных трудностях», — продолжает собеседница RT. — Но судя по отзывам других людей, никакого бизнеса и товаров не было. Это было лишь красивой упаковкой, а на деле — очередная пирамида. Люди видели, что схема работает, прибыль идёт, поэтому вкладывались ещё больше, привлекали близких. И в какой-то момент всё рухнуло».

Сейчас у Алевтины, по её словам, от бизнес-опыта с маркетплейсом остался лишь кредит в 18,5 млн рублей: «Платёж огромный — я рассчитывала закрыть его быстро и была готова выплачивать по миллиону в месяц. Я подала документы на реструктуризацию кредита — это сейчас единственный выход».

«Всё было ширмой»

39-летний Вячеслав — бизнесмен из Москвы. Мужчина два года назад увидел в поисковой системе рекламу от «МаксМаркета» о партнёрстве. «Как сообщалось, маркетплейс работал с крупнейшим банком. То есть представители обеих структур проводили вебинары, рассказывали о плюсах партнёрства, предоставляли кредиты на специальных условиях. Меня это и подкупило», — вспоминает он.

Сначала Вячеслав вложил в маркетплейс 200 тыс. рублей, и, получив прибыль, решил вложить ещё 500 тыс. «Всё как бы работало, так что я вложил ещё 2,8 млн. В виде прибыли я получил за всё время около полутора млн рублей. Но также из них я платил налоги по закрывающим документам, — говорит собеседник RT. — Сейчас оказалось, что документы были фиктивные, но с этим, я думаю, будет уже налоговая разбираться».

По словам мужчины, уже в декабре 2023 года у «МаксМаркета» начались проблемы: «Нам это объяснили некими временными трудностями и кассовым разрывом. Сейчас я вынужден продавать квартиру, чтобы погасить кредит».

Как говорит Вячеслав, таких историй сотни: «Люди туда вложили по 10, по 20 млн — а теперь остались ни с чем, с огромными кредитами. Один из пострадавших уехал на СВО, чтобы зарабатывать деньги на ежемесячный платёж по кредиту».

«Максим Ильин создал мошенническую схему и ввёл людей в заблуждение. Так запудрил мозг, что они даже слово поперёк сказать ему не могли. Люди, поверив ему и логотипу крупного банка, заложили дома, квартиры, взяли кредиты», — перечисляет Марина Букатая — президент Московской коллегии адвокатов «Аид», представляющей интересы ряда пострадавших.

По её словам, у «МаксМаркета» открылись около 500 пунктов выдачи заказов, но товары туда практически не доставлялись. «Как говорят сотрудники, им приходил максимум один товар и не чаще раза в месяц. То есть всё было ширмой. Сотрудники зарплату не получали, мы защищаем и их интересы тоже, готовим заявление в прокуратуру».

Как полагает эксперт, следствие по делу может занять не меньше года. Однако то, что уголовное дело уже возбуждено — уже хороший для пострадавших клиентов знак, поскольку в случае с мошенничествами по привлечению инвестиций добиться этого довольно сложно, считает Марина Букатая: «Чем больше пострадавших заявят в правоохранительные органы, тем выше вероятность, что дело не забуксует и не протухнет».

Ильину и его подельникам светит до 10 лет лишения свободы, добавляет собеседница RT. Возместить ущерб можно либо через банкротство «МаксМаркета», либо через гражданский иск к фигурантам дела, резюмировала эксперт.