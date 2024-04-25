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Посол Антонов: обещания Киева не применять ATACMS по территории России — ложь

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Обещания Киева не применять поставленные США на Украину дальнобойные ракеты ATACMS против целей на территории России являются ложью. Такую точку зрения высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он напомнил, что киевский режим ответственен за многочисленные теракты, включая смертоносные удары по больницам, школам, детсадам, мостам и даже собственным военным.

«Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников?» — приводятся его слова в Telegram-канале диппредставительства.

Говоря о тайных поставках Киеву ракет ATACMS, Антонов подчеркнул, что это деяние невозможно оправдать.

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