Обещания Киева не применять поставленные США на Украину дальнобойные ракеты ATACMS против целей на территории России являются ложью. Такую точку зрения высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он напомнил, что киевский режим ответственен за многочисленные теракты, включая смертоносные удары по больницам, школам, детсадам, мостам и даже собственным военным.

«Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников?» — приводятся его слова в Telegram-канале диппредставительства.

Говоря о тайных поставках Киеву ракет ATACMS, Антонов подчеркнул, что это деяние невозможно оправдать.