Посол Антонов: обещания Киева не применять ATACMS по территории России — ложь
Он напомнил, что киевский режим ответственен за многочисленные теракты, включая смертоносные удары по больницам, школам, детсадам, мостам и даже собственным военным.
«Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников?» — приводятся его слова в Telegram-канале диппредставительства.
Говоря о тайных поставках Киеву ракет ATACMS, Антонов подчеркнул, что это деяние невозможно оправдать.