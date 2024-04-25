Посол Антонов — о поставках Киеву ракет ATACMS: это невозможно оправдать
Он обратил внимание, что американские чиновники «задним числом» подтвердили факт отправки на Украину ракет ATACMS.
«Организованное исподтишка деяние невозможно оправдать. Очевидно, что из-за передачи ATACMS режиму (Владимира. — RT) Зеленского усиливается угроза безопасности Крыма, включая Севастополь, новых российских регионов и других городов России», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства России в США.
Ранее Госдепартамент США подтвердил тайные поставки киевскому режиму ракет ATACMS. Также эти данные подтвердили в Пентагоне.