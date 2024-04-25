Посол Антонов — о поставках Киеву ракет ATACMS: это невозможно оправдать

Тайную поставку Соединёнными Штатами на Украину дальнобойных ракет ATACMS, являющихся крайне опасным оружием, невозможно оправдать. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он обратил внимание, что американские чиновники «задним числом» подтвердили факт отправки на Украину ракет ATACMS.

«Организованное исподтишка деяние невозможно оправдать. Очевидно, что из-за передачи ATACMS режиму (Владимира. — RT) Зеленского усиливается угроза безопасности Крыма, включая Севастополь, новых российских регионов и других городов России», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства России в США.

Ранее Госдепартамент США подтвердил тайные поставки киевскому режиму ракет ATACMS. Также эти данные подтвердили в Пентагоне.