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Посол Антонов — о поставках Киеву ракет ATACMS: это невозможно оправдать

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Тайную поставку Соединёнными Штатами на Украину дальнобойных ракет ATACMS, являющихся крайне опасным оружием, невозможно оправдать. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он обратил внимание, что американские чиновники «задним числом» подтвердили факт отправки на Украину ракет ATACMS.

«Организованное исподтишка деяние невозможно оправдать. Очевидно, что из-за передачи ATACMS режиму (Владимира. — RT) Зеленского усиливается угроза безопасности Крыма, включая Севастополь, новых российских регионов и других городов России», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства России в США.

Ранее Госдепартамент США подтвердил тайные поставки киевскому режиму ракет ATACMS. Также эти данные подтвердили в Пентагоне.

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