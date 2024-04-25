Белый дом обвинил Россию в разработке спутника, способного нести ядерный заряд
С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Как мы уже отмечали, Соединённые Штаты считают, что Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерное устройство», — указывается в заявлении Салливана, опубликованном пресс-службой Белого дома.
Он добавил, что на это якобы указывает решение России наложить вето на предложенный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе.
Ранее сообщалось, что Россия намерена внести собственный проект резолюции СБ ООН о неразмещении оружия в космосе.
Президент России Владимир Путин в начале марта заявил об отсутствии у России планов по размещению ядерного оружия в космосе.