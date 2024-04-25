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Белый дом обвинил Россию в разработке спутника, способного нести ядерный заряд

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Соединённые Штаты убеждены, что Россия занимается разработкой спутникового оружия, несущего ядерный заряд.

С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Как мы уже отмечали, Соединённые Штаты считают, что Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерное устройство», — указывается в заявлении Салливана, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Он добавил, что на это якобы указывает решение России наложить вето на предложенный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе.

Ранее сообщалось, что Россия намерена внести собственный проект резолюции СБ ООН о неразмещении оружия в космосе.

Президент России Владимир Путин в начале марта заявил об отсутствии у России планов по размещению ядерного оружия в космосе.

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