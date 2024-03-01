Путин заявил об отсутствии у России планов размещения ядерного оружия в космосе

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у российской стороны планов размещения ядерного оружия в космосе.

Соответствующее заявление он сделал, открывая заседание российского Совбеза.

«Ранее мы с вами обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю «якобы», потому что таких планов, как я уже говорил и как хорошо мы знаем, у нас нет», — сказал российский лидер

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 1 марта Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза России.