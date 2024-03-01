Песков анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 1 марта российский лидер Владимир Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза России.

По его словам, сегодня президент работает в Кремле, у него намечен целый ряд обычных рутинных рабочих встреч.

«В середине дня мы ожидаем, что он проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности», — отметил он, не указав, какие темы будут обсуждаться.

Ранее Песков прокомментировал заявление главы Пентагона Ллойда Остина, заявившего о риске конфликта между Россией и НАТО после поражения Украины.