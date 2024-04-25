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Небензя: Россия предлагает обсудить идею наблюдателей ООН в Газе

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Совет Безопасности Организации Объединённых Наций мог бы вернуться к идее более активного подключения Органа ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия (ОНВУП) к ситуации в секторе Газа. С таким предложением выступил постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, если режим прекращения огня не соблюдается — следует обсудить конкретные меры, как обеспечить его выполнение. Небензя добавил, что у СБ ООН на этот счёт есть отработанные алгоритмы и инструменты, в том числе и в контексте введения миротворческих контингентов.

«Для начала можно было бы хотя бы вернуться к идее более активного подключения Органа ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия», — цитирует его ТАСС.

Ранее Небензя заявил о невозможности адекватного оказания помощи населению в условиях огня в секторе Газа.

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