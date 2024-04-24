До 2025 года: в России расширили условия получения льготной ипотеки под 2% годовых

Правительство РФ по поручению Владимира Путина расширило условия льготной ипотеки. Теперь займы под 2% годовых на вторичное жильё могут оформить участники СВО, врачи, учителя и госслужащие на покупку недвижимости в новых регионах России. Кроме того, инициатива распространяется на жителей Белгородской области, квартиры и дома которых пострадали от боевых действий. Льготный кредит можно будет взять до 30 апреля 2025 года, отметили в Минфине.

По поручению президента страны Владимира Путина правительство расширило условия получения льготной ипотеки. Об этом в среду, 4 апреля, сообщило Министерство финансов России.

«Участники и ветераны боевых действий, принимавшие участие (содействовавшие выполнению задач) в специальной военной операции, а также лица, осуществляющие свою деятельность в отдельных федеральных органах власти, социальной сфере, здравоохранении, культуре и спорте, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, могут теперь приобрести квартиру на вторичном рынке по ставке 2%», — отмечается в сообщении ведомства.

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Как добавили в пресс-службе министерства, эти же льготные условия частично распространяются и на жителей Белгородской области. Так, жилищную ссуду могут получить собственники жилья, которое было признано непригодным для проживания из-за обстрелов со стороны сопредельного государства. Речь идёт как о приобретении нового жилья, так и о жилых объектах на вторичном рынке. Россияне смогут оформить кредит с государственным субсидированием до 30 апреля 2025 года.

Решение властей о расширении льготных условий кредитования станет значимой мерой поддержки населения и приведёт к увеличению спроса на льготные кредиты. Такое мнение в беседе с RT выразил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. По его словам, возможность взять кредит практически под символический процент позволит жителям новых территорий и Белгородской области более оперативно решить жилищный вопрос, который сейчас довольно остро стоит в этих регионах.

«Массовое жилищное строительство во многих городах Донбасса пока не начиналось из-за обстрелов со стороны ВСУ, в Белгороде и рядом с ним пока тоже не всё спокойно. При этом у жителей данных регионов доходы несколько ниже, чем в среднем по России. Поэтому льготные программы для них имеют большее социальное значение, чем для жителей других субъектов страны», — подчеркнул эксперт.

Отметим, льготная ипотека стала доступна для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в начале 2023 года. Согласно условиям инициативы, граждане могли оформлять жилищные ссуды с господдержкой на покупку или строительство только нового жилья. Заёмщики получали кредит на сумму до 6 млн рублей с первоначальным взносом от 10% от стоимости недвижимости под 2% годовых. Это более чем в восемь раз ниже текущей рыночной ставки по ипотеке (почти 17%), свидетельствуют данные компании «ДОМ.РФ».

В феврале 2024 года Владимир Путин поручил правительству распространить льготные условия и на вторичный рынок. Необходимость расширения инициативы на другие жилые объекты президент объяснил нехваткой строящихся проектов на этих территориях. Такое мнение российский лидер выразил во время прямой линии, отвечая на вопрос жителя Мелитополя.

«Проблема в том, что эта льгота действует только на новое жилье, а нового жилья там строится пока, мягко говоря, немного, поэтому надо бы, так же как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок», — подчеркнул Путин.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, для расширения льготной ипотеки на вторичные объекты в новых субъектах РФ необходимо нарастить темпы жилищного строительства, чтобы сформировать собственный рынок новостроек.

«Мы столкнулись с тем, что на новых территориях очень сильно растёт цена на недвижимость. Мы очень надеемся, что за 2024 год мы раскрутим жилищное строительство и у нас появится предложение на первичном рынке», — объяснил Хуснуллин.

РИА Новости

© Геннадий Аносов

По оценке Минстроя РФ, в период до 2030 года в новых субъектах страны планируется возвести и восстановить порядка 17,5 млн кв. м квартир и домов в рамках комплексной программы развития жилищного строительства. Появление большего ассортимента недвижимости вкупе с возможностью взять ипотеку на выгодных условиях будет стимулировать спрос у населения на покупку своего жилья. Об этом в беседе с RT рассказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

«С учётом, что экономика на новых территориях пока пребывает в стадии восстановления, возможность купить жильё по льготным программам станет значительным подспорьем для местных жителей. Что же касается возможного удорожания стоимости квадратных метров, то такой вариант вероятен. Однако в случае роста цен на порядок выше, чем в среднем по России, власти могут ввести механизмы ограничения для рынка, что замедлит темпы роста стоимости недвижимости», — заключил эксперт.