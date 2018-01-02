В Афганистане ликвидированы более 20 боевиков «Талибана»

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Более 20 боевиков движения «Талибан»* ликвидированы в афганской провинции Гильменд на юге страны. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя провинциального правительства Омара Звака.

По словам представителя, в результате последних операций и авиаударов в районах Герешк и Марджа был убит 21 боевик, ёще четверо пострадали 31 декабря.

Отмечается, что в числе убитых были трое местных главарей движения «Талибан».

Ранее сообщалось, что не менее 15 боевиков ликвидированы в результате авиаударов в восточной афганской провинции Вардак.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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