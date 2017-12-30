В Афганистане ликвидированы десять боевиков «Талибана»
По меньшей мере десять боевиков движения «Талибан»* ликвидированы в афганской провинции Урузган. Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на местную полицию.
Как отмечается, десятки боевиков атаковали контрольно-пропускные пункты сил безопасности в районе Шикха. Убиты десять боевиков, восемь пострадали.
Также погиб военнослужащий армии Афганистана, ранены ещё два солдата и пять полицейских.
Ранее сообщалось, что не менее 15 боевиков ликвидированы в результате авиаударов в восточной афганской провинции Вардак.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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