В Афганистане ликвидированы десять боевиков «Талибана»

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По меньшей мере десять боевиков движения «Талибан»* ликвидированы в афганской провинции Урузган. Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается, десятки боевиков атаковали контрольно-пропускные пункты сил безопасности в районе Шикха. Убиты десять боевиков, восемь пострадали.

Также погиб военнослужащий армии Афганистана, ранены ещё два солдата и пять полицейских.

Ранее сообщалось, что не менее 15 боевиков ликвидированы в результате авиаударов в восточной афганской провинции Вардак. 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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