В Минобороны Афганистана заявили о ликвидации 15 боевиков на востоке страны

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Не менее 15 боевиков ликвидированы в результате авиаударов в восточной афганской провинции Вардак. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Министерство обороны Афганистана.

«В районе Сайед Абад в провинции Вардак уничтожены 15 боевиков, в том числе один из полевых командиров», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как уточняется, уничтоженные боевики были ответственны за повреждение высоковольтной линии электропередачи.

В ноябре в афганской провинции Каписа правительственные войска уничтожили восемь боевиков движения «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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