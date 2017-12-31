МИД Германии призвал к налаживанию отношений России и США

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Глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал к улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом министр заявил в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

«Именно мы в Европе должны быть заинтересованы в том, чтобы отношения между США и Россией стали лучше. В конце концов только США и Россия — при поддержке Китая — могут предотвратить распространение атомного оружия», — сказал Габриэль.

Как отметил министр, если российско-американские отношения останутся плохими, то другие страны могут этим воспользоваться.

Подробности — в материале ИноТВ.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал о желании американского лидера Дональда Трампа наладить отношения с Москвой.

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