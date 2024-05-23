Каждый второй российский студент планирует подрабатывать этим летом

По меньшей мере 52% российских студентов заявили, что планируют устроиться на подработку этим летом.

В топ-10 наиболее популярных профессий для летней подработки попали: курьеры — 19%; официанты — 13%; кассиры — 7%; продавцы — 6%; комплектовщики товаров — 6%; репетиторы — 5%; бухгалтеры — 5%; промоутеры — 3%; няни — 3%; работники кол-центров — 3%.

Среди причин подработки респонденты назвали (множественный выбор вариантов ответа): возможность накопить деньги — 71%, материальную подстраховку — 47%, отсутствие занятости летом — 26%, желание помочь родителям — 25%, необходимость рассчитаться с долгами — 18%, заработок для оплаты обучения — 17%, подработка — это хобби — 16%.

По данным опроса, треть студентов (30%) рассчитывают заработать за лето от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, 20% — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, 14% надеются заработать более 100 тыс. рублей, 13% — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей, 12% — до 20 тыс. рублей, 11% — от 60 тыс. до 80 тыс. рублей.

Опрос проводил исследовательский центр «Зарплаты.ру» среди 2020 российских студентов в возрасте 17—19 лет во всех округах России.

Как ранее показал опрос, большинство (52%) россиян считают, что студентам не следует работать параллельно с учёбой, а 48%, напротив, видят в этом плюсы.