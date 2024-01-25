Россияне рассказали о своём отношении к студенческим подработкам

Россияне, принявшие участие в новом исследовании, рассказали, как относятся к студенческим подработкам. Большинство (52%) считают, что студентам не следует работать параллельно с учёбой, а 48%, напротив, видят в этом плюсы.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса по работе с самозанятыми «Подработка» и медиахолдинга Rambler & Co.

В ряду причин для подработки во время обучения 19% назвали дополнительный доход, 18% — возможность дополнить учебную программу (когда речь идёт о занятости по специальности), 17% — возможность стать более самостоятельным.

Из тех, кто считает, что студент не должен работать во время обучения, 48% видят главный минус в пропуске занятий, а 35% отмечают высокую нагрузку для студентов.

В числе самых популярных возможных подработок для студентов во время учёбы 32% респондентов назвали профессию курьера, 9% — официанта, 8% — строителя, 7% — репетитора, 5% — дизайнера, 4% — продавца.

Ранее в Минтруде России предложили исключить из перечня работающих граждан самозанятых пенсионеров, уплачивающих взносы на обязательное пенсионное страхование.