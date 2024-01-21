Минтруд предложил исключить самозанятых пенсионеров из списка работающих

В Минтруде России предложили исключить из перечня работающих граждан самозанятых пенсионеров, уплачивающих взносы на обязательное пенсионное страхование.

Как сообщают «Известия», соответствующая поправка предлагается в ст. 29 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в России».

Нововведение позволит индексировать пенсии самозанятых наравне с неработающими пенсионерами. Кроме того, они смогут получать пособия по уходу за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком.

Ранее в РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы сообщали, что пенсионеры могут получить бонус (налоговый вычет) в размере 10 тыс. рублей при оформлении самозанятости.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России выяснили, что для 42% россиян самозанятость является только подработкой — они имеют основную работу по трудовому договору.