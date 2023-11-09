ФНС: 42% россиян со статусом самозанятого имеют основную работу

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России сообщили, что для 42% россиян самозанятость является только подработкой — они имеют основную работу по трудовому договору.

Самозанятые могут самостоятельно сформировать пенсию, добровольно уплачивая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Социальный фонд России, пишет «Российская газета».

По данным Министерства труда и социальной защиты России, в стране более 8,8 млн человек зарегистрировались в качестве самозанятых. Из них добровольные взносы на пенсию делают только 258 тыс. — менее 3%.

При этом у 42% из них есть основная работа по трудовому договору. Таким образом, основной деятельность в статусе самозанятого является для 3,7 млн человек, значит, в добровольном формировании пенсий участвуют 7% всех самозанятых, уточнили в ФНС.

Наряду с этим, в Счётной палате России ожидают двукратного увеличения поступлений от добровольных пенсионных взносов в ближайшие годы — с 1,3 млрд рублей в 2023-м до 2,6 млрд к 2026 году.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области число граждан, зарегистрированных как самозанятые, достигло 63 тыс.