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Число самозанятых в Ярославской области достигло 63 тысяч человек

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В Ярославской области число граждан, зарегистрированных как самозанятые, достигло 63 тыс.
Число самозанятых в Ярославской области достигло 63 тысяч человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Как отметил и.о. министра инвестиций и промышленности региона Алексей Ольхов, данная форма занятости предусматривает льготное налогообложение с налоговой ставкой 4% для доходов физических лиц и 6% для предприятий.

Также самозанятые могут воспользоваться мерами государственной поддержки, принять участие в различных мероприятиях, выставках, ярмарках, мастер-классах, лекциях и конференциях.

Ранее сообщалось, что доход самозанятых в Кировской области превысил 11,7 млрд рублей с 2020 года.

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