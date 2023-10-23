Доход самозанятых в Кировской области превысил 11,7 млрд рублей с 2020 года

Суммарный доход самозанятых в Кировской области с 1 июля 2020 года составил более 11,7 млрд рублей.

Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на региональное Министерство промышленности, предпринимательства и торговли.

На данный момент в области насчитывается 46 679 действующих самозанятых.

С 1 июля 2020 года по 1 августа 2023 года самозанятые заплатили в региональный бюджет около 232 млн рублей налогов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в малом и среднем бизнесе Калининградской области работают 240 тыс. человек.