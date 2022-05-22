РБК: пенсионеры могут получить бонус 10 тысяч рублей при оформлении самозанятости

Российские пенсионеры могут получить бонус (налоговый вычет) в размере 10 тыс. рублей при оформлении самозанятости. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Отмечается, что всем самозанятым при регистрации предоставляется налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей. Этот бонус даётся один раз и расходуется постепенно.

Отмечается, что в случае получения самозанятым дохода от физлиц с помощью бонуса налоговая ставка будет снижаться с 4 до 3%, а если он будет получать доход от юридических лиц, то налоговая ставка за счёт вычета снизится до с 6% до 4%. При этом бонус может быть потрачен лишь на уплату налогов.

Как говорится в сообщении, такой бонус в размере 10 тыс. рублей могут получить и пенсионеры, зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых.

Ранее начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» кандидат экономических наук Олег Абелев высказался о ситуации с пенсиями для самозанятых.

Как сообщала НСН, число самозанятых в Москве к 1 апреля 2022 года достигло 971,8 тыс.