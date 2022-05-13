Экономист Абелев высказался о ситуации с пенсиями для самозанятых

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Кандидат экономических наук начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олег Абелев высказался о ситуации с пенсиями для самозанятых.
Экономист Абелев высказался о ситуации с пенсиями для самозанятых
  • РИА Новости

«Дело в том, что этим гражданам при выходе на пенсию в любом случае положена выплата не ниже размера минимального прожиточного минимума по региону. И эта сумма сопоставима или даже чуть выше той, на которую можно претендовать, делая минимальные взносы», — заявил он в беседе с Life.ru.

Со своей стороны, адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина выразила мнение, что для пенсионеров стать самозанятым — неоднозначный вариант.

«Ведь если не делать добровольные отчисления в ПФР, то с точки зрения закона занятыми эти пенсионеры считаться не будут. Но для самозанятых могут быть упразднены льготы, зависящие от доходов. Например, это касается субсидий на оплату жилищных и коммунальных услуг», — добавила она.

Как сообщала НСН, число самозанятых в Москве к 1 апреля 2022 года достигло 971,8 тыс.

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