Посол: Палестина не видит в ФРГ и Австрии никаких сигналов о готовности признать её

Палестина пока не видит в Германии и Австрии никаких сигналов о готовности признать её.

С таким заявлением выступил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

«В обеих странах так называемого германоязычного пространства нет никаких признаков того, что Германия или Австрия готовы пойти на это, это прискорбно», — цитирует дипломата РИА Новости.

Кроме того, по словам Шафи, Австрия заняла абсолютно произраильскую позицию.

Ранее Шафи назвал признание Палестины рядом стран важным шагом.

При этом израильский посол в ФРГ Рон Просор заявил, что Израиль не забудет и не простит страны, которые признали Палестину после прошлогоднего нападения ХАМАС.