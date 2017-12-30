Посол России в США рассказал о желании Трампа наладить отношения с Москвой

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу RTVI рассказал о желании президента США Дональда Трампа наладить отношения с Москвой.

«Исходя из разговоров президентов России и США, от желания поладить с Россией Дональд Трамп не отказался», — передаёт РИА Новости слова дипломата.

При этом Антонов также отметил то, что российская сторона будет добиваться возобновления работы генконсульства в Сан-Франциско.

«Мы боролись и будем бороться за возвращение этих зданий, которые сегодня незаконно захвачены американскими властями. И будем настаивать на том, чтобы возобновило деятельность, в первую очередь, генеральное консульство в Сан-Франциско», — уточнил он.

Ранее Антонов рассказал, что частые телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа способствуют укреплению международной безопасности.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в ходе беседы с ФАН прокомментировал телефонный разговор двух лидеров.