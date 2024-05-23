ДС: Зеленский поедет на саммит в Швейцарию с урезанной «формулой мира»

Владимир Зеленский перед саммитом в Швейцарии урезал свою «формулу мира» до трёх пунктов из десяти.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Деловая столица».

По его данным, речь идёт о радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности и освобождении пленных и депортированных лиц.

«Остальные семь пунктов, включая пункт о выводе российских войск с территории Украины, отложены на «потом». Причём на далекое «потом», — говорится в публикации.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что итоги конференции по Украине в Швейцарии будут недействительны.

Также глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос RT, заявил, что конференция в Швейцарии по Украине нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Зеленского в качестве ультиматума.

Кроме того, депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что швейцарский саммит по Украине станет показухой и позором.