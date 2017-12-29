В МИД России заявили о намерении продолжать диалог с США по КНДР

Посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров выразил надежду на продолжение диалога между Москвой и Вашингтоном по урегулированию северокорейской проблемы.

«В данный момент у нас происходит примерно три-пять полноценных консультаций за год. Мы рассчитываем на их продолжение в следующем году, возможно, даже более интенсивное», — приводит его слова Интерфакс.

Посол отметил, что диалог поддерживается с Госдепом, а также с Советом национальной безопасности.

Ранее Бурмистров заявил, что США, проводя военные учения, провоцируют КНДР на дальнейшие шаги, которые могут привести к полному экономическому эмбарго Северной Кореи.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН призвала решать проблему вокруг КНДР с помощью диалога.