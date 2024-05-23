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Антонов: Украина хочет спровоцировать членов НАТО на столкновение с Россией

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Украинские власти видят своей целью провокацию США и других государств — членов НАТО, чтобы добиться столкновения России с участниками альянса.

Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Призывы русофобов означают лишь одно — дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима Зеленского», — отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что уровень «истерической реакции» на успехи России на фронте растёт в Вашингтоне в геометрической прогрессии «не по дням, а по часам».

Ранее экс-сенатор США Сэмюэл Браунбэк сообщил о желании элит затянуть конфликт на Украине ещё на год.

Также группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить Киеву наносить удары по России.

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