RT в Telegram
Подпишись

Экс-сенатор США сообщил о желании элит затянуть конфликт на Украине ещё на год

Короткая ссылка
Элиты в США планируют затянуть конфликт на Украине ещё на год с расчётом на победу Дональда Трампа на президентских выборах, заявил экс-сенатор Сэмюэл Браунбэк в беседе с Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Об этом российские пранкеры сообщили в своём Telegram-канале.

По словам политика, американский президент Джо Байден в последний год своего срока «не демонстрирует сильного лидерства».

«Многие люди просто пытаются оставить ситуацию в текущем виде в течение года в надежде, что Трамп будет переизбран президентом, и во главе страны станет сильный руководитель, действующий решительно», — подчеркнул Браунбэк.

Ранее сообщалось, что Пентагон не ожидает отправки инструкторов США на Украину до прекращения боёв.

Также группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить Киеву наносить удары по России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить