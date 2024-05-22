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Пентагон не ожидает отправки инструкторов США на Украину до прекращения боёв

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Пентагон не ожидает отправки американских военных инструкторов на Украину до прекращения ведущихся там боевых действий.
Пентагон не ожидает отправки инструкторов США на Украину до прекращения боёв
  • AP

Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Чарльз Браун.

«Я не думаю, что это обязательно будет сделано в то время, пока это — зона активных боевых действий. Но если рассмотреть это в контексте, то до февраля 2022 года США тесно взаимодействовали с Украиной», — цитирует Брауна ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что некоторые страны уже «получают» своих инструкторов обратно с Украины.

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