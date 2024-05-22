Пентагон не ожидает отправки инструкторов США на Украину до прекращения боёв

Пентагон не ожидает отправки американских военных инструкторов на Украину до прекращения ведущихся там боевых действий.

Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Чарльз Браун.

«Я не думаю, что это обязательно будет сделано в то время, пока это — зона активных боевых действий. Но если рассмотреть это в контексте, то до февраля 2022 года США тесно взаимодействовали с Украиной», — цитирует Брауна ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что некоторые страны уже «получают» своих инструкторов обратно с Украины.