Пентагон не ожидает отправки инструкторов США на Украину до прекращения боёв
- AP
Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Чарльз Браун.
«Я не думаю, что это обязательно будет сделано в то время, пока это — зона активных боевых действий. Но если рассмотреть это в контексте, то до февраля 2022 года США тесно взаимодействовали с Украиной», — цитирует Брауна ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что некоторые страны уже «получают» своих инструкторов обратно с Украины.