Politico: США ведут переговоры о передаче КПП «Рафах» под контроль миссии ЕС

Администрация президента США Джо Байдена ведёт переговоры с одной из организаций ЕС, которая должна помочь открытию КПП «Рафах» в секторе Газа и взять этот пункт под свой контроль.

Об этом пишет Politico.

По данным газеты, египетские чиновники в ходе переговоров выразили желание, чтобы КПП, как и раньше, управлялся жителями Газы.

При этом, согласно статье, Вашингтон предлагает привлечь нейтральную третью сторону для контроля над пропускным пунктом.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что операция в Рафахе не поможет Израилю завершить конфликт.

Также в Белом доме отмечали, что США не поставят Израилю ряд видов оружия в случае вторжения в Рафах.