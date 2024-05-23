Politico: США ведут переговоры о передаче КПП «Рафах» под контроль миссии ЕС
Об этом пишет Politico.
По данным газеты, египетские чиновники в ходе переговоров выразили желание, чтобы КПП, как и раньше, управлялся жителями Газы.
При этом, согласно статье, Вашингтон предлагает привлечь нейтральную третью сторону для контроля над пропускным пунктом.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что операция в Рафахе не поможет Израилю завершить конфликт.
Также в Белом доме отмечали, что США не поставят Израилю ряд видов оружия в случае вторжения в Рафах.