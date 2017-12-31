Турция осудила отказ Греции экстрадировать пилота, подозреваемого в участии в попытке госпереворота

Турция осудила решение Греции предоставить убежище одному из участников попытки госпереворота в июле 2016 года. Об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

«Греция, которая предоставила убежище одному из восьми заговорщиков, участвовавших в попытке госпереворота 15 июля, в очередной раз своим решением показала, что это страна, которая защищает и принимает заговорщиков», — приводит Hürriyet сообщение ведомства.

Как отмечается, пилот и ещё семеро пассажиров приземлились на вертолёте в греческом городе Александруполис через несколько часов после подавления попытки госпереворота. Свою причастность к мятежу они отрицают.

Ранее стало известно, что суд в Греции отказал в экстрадиции пилота в связи с угрозой нарушения его прав. Судьи также заявили, что доказательств участия пилота в попытке госпереворота нет.

В ночь на 16 июля 2016 года группа мятежников предприняла в Турции попытку военного переворота, которая была пресечена властями.

В результате противостояния 246 турецких граждан, помимо путчистов, погибли и более 2 тыс. получили ранения.