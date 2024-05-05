Захарова: Россия ответит на враждебные действия прибалтов асимметричными мерами
Об этом, как информирует РИА Новости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего в экономической и транзитной сферах», — сказала дипломат.
По её словам, принятые Москвой ответные шаги крайне негативно отразились на бюджетных поступлениях прибалтийских стран.
Также Захарова подчеркнула, что из-за враждебной линии стран Прибалтики разорваны все межгосударственные связи.
Ранее сообщалось, что страны Прибалтики жалуются на мощное подавление сигнала GPS в регионе.