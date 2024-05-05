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Захарова: Россия ответит на враждебные действия прибалтов асимметричными мерами

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Москва ответит на враждебные действия прибалтов асимметричными мерами в экономической и транзитной сферах.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего в экономической и транзитной сферах», — сказала дипломат.

По её словам, принятые Москвой ответные шаги крайне негативно отразились на бюджетных поступлениях прибалтийских стран.

Также Захарова подчеркнула, что из-за враждебной линии стран Прибалтики разорваны все межгосударственные связи.

Ранее сообщалось, что страны Прибалтики жалуются на мощное подавление сигнала GPS в регионе.

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