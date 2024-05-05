Захарова: из-за враждебной линии стран Прибалтики разорваны все межгосударственные связи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что из-за враждебной линии стран Прибалтики разорваны все межгосударственные связи с Россией.

Об этом информирует РИА Новости.

«Прибалты особо преуспели на этом направлении», — сказала дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что Россия никогда не выступает инициатором разрыва дипломатических отношений с другими странами, стремясь сохранить возможность для диалога.

Ранее врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов сообщил, что страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов, а также создают искусственные очереди на границе с Россией.

Также первый заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Павел Муравейко отметил беспочвенность рассуждений о том, что Белоруссия и Россия якобы могут напасть на Польшу или страны Прибалтики.