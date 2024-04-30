RT в Telegram
Подпишись

Байден ждёт от конгресса мер по ужесточению контроля за оборотом оружия

Короткая ссылка
Американский лидер Джо Байден на фоне стрельбы в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) ожидает, что конгресс реализует инициативы по ужесточению контроля за оборотом огнестрельного оружия.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, конгресс должен сделать шаги и ввести запрет на штурмовое оружие и на магазины повышенной вместимости, обязать владельцев оружия надёжно хранить его, ввести проверки биографических данных при всех продажах оружия и лишить его производителей иммунитета от судебного преследования.

Байден добавил, что необходимо сделать больше для защиты сотрудников правоохранительных органов.

Ранее три правоохранителя погибли, пятеро пострадали из-за стрельбы в городе Шарлотт в штате Северная Каролина.

21 апреля два человека погибли, 14 пострадали в ходе стрельбы на вечеринке в городе Мемфис в штате Теннесси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить