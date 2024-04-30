Байден ждёт от конгресса мер по ужесточению контроля за оборотом оружия
Об этом пишет ТАСС.
По его словам, конгресс должен сделать шаги и ввести запрет на штурмовое оружие и на магазины повышенной вместимости, обязать владельцев оружия надёжно хранить его, ввести проверки биографических данных при всех продажах оружия и лишить его производителей иммунитета от судебного преследования.
Байден добавил, что необходимо сделать больше для защиты сотрудников правоохранительных органов.
Ранее три правоохранителя погибли, пятеро пострадали из-за стрельбы в городе Шарлотт в штате Северная Каролина.
21 апреля два человека погибли, 14 пострадали в ходе стрельбы на вечеринке в городе Мемфис в штате Теннесси.