Командир штурмовой роты рассказал спецкору RT о взятии Авдеевки и Бердычей

Один из командиров штурмовой роты 74-й бригады с позывным Аверик рассказал спецкору RT Александру Пискунову о взятии Авдеевки и Бердычей.

По его словам, в Авдеевке был очень близкий контакт с противником, бои шли в городе рядом с крупными жилыми домами, где можно было спрятаться. В Бердычах противник очень хорошо закрепился, при этом вокруг были маленькие и «разрушенные» дома.

«[В Бердычах] нас противник обрабатывал миномётами, «кассетами». Беспилотники-камикадзе доставляли нам неприятности», — вспоминает он.

Сейчас 74-я бригада ведёт штурмовые действия, опираясь на западные окраины Бердычей. Вперёд российским войскам помогают продвигаться грамотно спланированные старшими командирами действия и управление штурмовыми группами в режиме реального времени.

Сам Аверик признался, что у него была бронь на работе, но он всё равно решил пойти добровольцем на СВО. Срочную службу проходил в спецназе. Участник КТО на Кавказе, приобретённый боевой опыт он передаёт боевым товарищам, а также осваивает новые боевые приёмы и тактику.

Ранее российские бойцы штурмовой роты 74-й бригады рассказали Пискунову о разнице во взятии российскими войсками Авдеевки и Бердычей.