Решение ЕС о запрете вещания ряда СМИ России вступит в силу 18 мая
- AFP
«Решение вступает в силу на следующий день после публикации… Оно является обязательным в полном объёме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах», — указывается в документе.
Ранее Евросоюз запретил на своей территории вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и Voice of Europe.
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв осудил в беседе с RT запрет в Евросоюзе вещательной деятельности нескольких российских СМИ.