Решение ЕС о запрете вещания ряда СМИ России вступит в силу 18 мая

Европейский союз опубликовал в официальном журнале решение о запрете вещания ряда российских СМИ, оно вступает в силу 18 мая.

«Решение вступает в силу на следующий день после публикации… Оно является обязательным в полном объёме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах», — указывается в документе.

Ранее Евросоюз запретил на своей территории вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и Voice of Europe.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв осудил в беседе с RT запрет в Евросоюзе вещательной деятельности нескольких российских СМИ.