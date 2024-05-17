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WP: ВС России взяли под контроль больше территорий, чем ВСУ за контрнаступление

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Армия России в ходе недавних операций освободила больше территорий, чем ВСУ смогли отвоевать в ходе контрнаступления 2023 года.
WP: ВС России взяли под контроль больше территорий, чем ВСУ за контрнаступление
  • РИА Новости

Об этом пишет газета The Washington Post.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Север» с 11 по 17 мая освободили 12 населённых пунктов Харьковской области и продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ.

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