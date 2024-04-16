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Патрушев: планам англосаксов лишить Россию суверенитета не осуществиться

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщил, что планам англосаксов лишить Россию суверенитета, в том числе используя неонацистский режим Украины, не суждено осуществиться.
Патрушев: планам англосаксов лишить Россию суверенитета не осуществиться
  • РИА Новости

По его словам, история свидетельствует о неоднократных попытках ослабить российское государство и овладеть его ресурсами.

Патрушев рассказал, что в данный момент англосаксы снова поставили цели лишить Россию политического, экономического и культурного суверенитета, применяя широкий спектр военных, террористических, информационных методов.

Англосаксы также используют украинский неонацистский режим для реализации вероломных русофобских планов, добавил он.

«Этим планам не суждено осуществиться», — сказал Патрушев, отметив, что российское общество оказалось гораздо более сплочённым, чем думали на Западе.

В марте Патрушев сообщал, что англосаксы поддерживают террористов, действующих против России.

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