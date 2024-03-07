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Патрушев: англосаксы поддерживают террористов, действующих против России

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Англосаксы поддерживают террористов, действующих против России, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев: англосаксы поддерживают террористов, действующих против России
  • РИА Новости

«Англосаксонская пропаганда в те годы, да и сейчас, цинично называет террористов борцами за свободу, возвеличивает ярых националистов и одиозные личности, если их действия направлены против России», — цитирует его РИА Новости.

Патрушев заявил, что подтверждением этому является открытие в феврале 2024 года в Полтавской области Украины мемориальной доски бывшему лидеру террористов Джохару Дудаеву.

Патрушев также отметил, что Соединённые Штаты и их союзники предпринимают попытки с помощью провокаций и дезинформации посеять сепаратизм на Северном Кавказе.

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