Англосаксы поддерживают террористов, действующих против России, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Англосаксонская пропаганда в те годы, да и сейчас, цинично называет террористов борцами за свободу, возвеличивает ярых националистов и одиозные личности, если их действия направлены против России», — цитирует его РИА Новости.

Патрушев заявил, что подтверждением этому является открытие в феврале 2024 года в Полтавской области Украины мемориальной доски бывшему лидеру террористов Джохару Дудаеву.

Патрушев также отметил, что Соединённые Штаты и их союзники предпринимают попытки с помощью провокаций и дезинформации посеять сепаратизм на Северном Кавказе.