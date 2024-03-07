Патрушев: Запад пытается посеять сепаратизм на Северном Кавказе

Соединённые Штаты и их союзники предпринимают попытки с помощью провокаций и дезинформации посеять сепаратизм на Северном Кавказе. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

По его словам, прозвучавшим на совещании по вопросам безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа, страны Запада продолжают вмешиваться во внутренние дела России с целью ослабить страну изнутри, дестабилизировать обстановку.

«Наращивают усилия по инспирированию протестных и сепаратистских процессов на Северном Кавказе, задействуют подконтрольные Западу общественные организации, активно применяют провокации, дезинформацию, технологии негативно-информационно-психологического воздействия», — цитирует Патрушева ТАСС.

Также в ходе своего выступления Патрушев подчеркнул, что планам Запада нанести стратегическое поражение России не суждено сбыться.