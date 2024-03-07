Патрушев назвал несбыточными планы нанести России стратегическое поражение

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал несбыточными планы Запада нанести России стратегическое поражение.

«Реализацию своих несбыточных планов по нанесению стратегического поражения нашей стране коллективный Запад пытается осуществить на Украине, используя неонацистский террористический киевский режим», — цитирует Патрушева ТАСС.

Он отметил, что поставками военно-технической помощи Запад реально участвует в вооружённом конфликте.

Ранее турецкая газета Cumhuriyet сообщила, что Запад пытается пролонгировать конфликт на Украине диверсиями против России.