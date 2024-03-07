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Патрушев назвал несбыточными планы нанести России стратегическое поражение

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал несбыточными планы Запада нанести России стратегическое поражение.
Патрушев назвал несбыточными планы нанести России стратегическое поражение
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Реализацию своих несбыточных планов по нанесению стратегического поражения нашей стране коллективный Запад пытается осуществить на Украине, используя неонацистский террористический киевский режим», — цитирует Патрушева ТАСС.

Он отметил, что поставками военно-технической помощи Запад реально участвует в вооружённом конфликте.

Ранее турецкая газета Cumhuriyet сообщила, что Запад пытается пролонгировать конфликт на Украине диверсиями против России.

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