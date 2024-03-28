Песков: в Европе продолжают провоцировать Украину воевать до последнего украинца

Подход «провоцировать Украину воевать «до последнего украинца» продолжает доминировать в Европе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, этот подход не отменяется и продолжает действовать в Европе.

Помимо этого, Песков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон занимает наиболее радикальную позицию из всех европейских лидеров относительно конфликта на Украине.