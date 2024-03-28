RT в Telegram
Подпишись

Песков: в Европе продолжают провоцировать Украину воевать до последнего украинца

Короткая ссылка
Подход «провоцировать Украину воевать «до последнего украинца» продолжает доминировать в Европе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: в Европе продолжают провоцировать Украину воевать до последнего украинца
  • РИА Новости

По его словам, этот подход не отменяется и продолжает действовать в Европе.

Помимо этого, Песков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон занимает наиболее радикальную позицию из всех европейских лидеров относительно конфликта на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить