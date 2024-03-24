Люди приносят цветы к стихийному мемориалу у посольства России в Монголии

Люди приносят цветы к стихийному мемориалу у посольства России в Монголии в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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© Derik Hamilton

К мемориалу несут цветы, свечи и детские игрушки. Агентство Ruptly опубликовало видео, снятое над «Крокусом» с воздуха. По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.