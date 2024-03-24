Люди приносят цветы к стихийному мемориалу у посольства России в Монголии
Люди приносят цветы к стихийному мемориалу у посольства России в Монголии в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».
- Gettyimages.ru
- © Derik Hamilton
К мемориалу несут цветы, свечи и детские игрушки.
Агентство Ruptly опубликовало видео, снятое над «Крокусом» с воздуха.
По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен