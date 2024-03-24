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Люди приносят цветы к стихийному мемориалу у посольства России в Монголии

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Люди приносят цветы к стихийному мемориалу у посольства России в Монголии в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Люди приносят цветы к стихийному мемориалу у посольства России в Монголии
  • Gettyimages.ru
  • © Derik Hamilton

К мемориалу несут цветы, свечи и детские игрушки.

Агентство Ruptly опубликовало видео, снятое над «Крокусом» с воздуха.

По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.

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