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ФСБ: Задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»

В МИД Швеции осудили нападение на гражданских лиц в «Крокус Сити Холле»

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Стокгольм осуждает нападение на гражданское население в подмосковном «Крокус Сити Холле», говорится в заявлении МИД Швеции.
В МИД Швеции осудили нападение на гражданских лиц в «Крокус Сити Холле»
  • Gettyimages.ru
  • © :Richard Klune

Дипведомство в соцсети Х (Twitter) заявило, что шведские власти шокированы произошедшим.

«Мы осуждаем любые нападения на гражданское население», — сказано в сообщении.

Ранее правительство Грузии осудило теракт в «Крокус Cити Холле».

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