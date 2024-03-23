В МИД Швеции осудили нападение на гражданских лиц в «Крокус Сити Холле»

Стокгольм осуждает нападение на гражданское население в подмосковном «Крокус Сити Холле», говорится в заявлении МИД Швеции.

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© :Richard Klune

Дипведомство в соцсети Х (Twitter) заявило, что шведские власти шокированы произошедшим. «Мы осуждаем любые нападения на гражданское население», — сказано в сообщении. Ранее правительство Грузии осудило теракт в «Крокус Cити Холле».