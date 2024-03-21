Немецкая газета Die Tageszeitung травит четырёх членов партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — они были наблюдателями на выборах президента России, а после пришли в эфир RT.

В статье жалуются, что политики «сыграли свою роль» на «пропагандистском» телевидении.

RT лишился лицензии на вещание в странах ЕС в 2022 году, но это не остановило немецких наблюдателей, переживает издание.

«Ульрих Зингер заявил RT после выборов, что он и другие депутаты были приглашены [в эфир] в качестве экспертов по демократии», — отмечает газета.

Сейчас доля у политиков АдГ на телевидении ФРГ — всего 1,7% из всех партий бундестага, подсчитала частная немецкая компания Statista, анализирующая различные базы данных. При этом, по последним результатам опроса независимого немецкого института INSA, партию поддерживают как минимум 19,5% граждан страны.

Люксембургская газета Tageblatt ранее утверждала, что Европа бессильна против «кремлёвской пропаганды», а RT и Sputnik не только пытаются представить взгляд Москвы остальному миру, но и «агрессивно вмешиваются во внутриевропейские дела».