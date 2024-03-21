RT в Telegram
Подпишись

Немецкая газета Die Tageszeitung травит четырёх членов АдГ, которые пришли в эфир RT

Короткая ссылка
Немецкая газета Die Tageszeitung травит четырёх членов партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — они были наблюдателями на выборах президента России, а после пришли в эфир RT.

В статье жалуются, что политики «сыграли свою роль» на «пропагандистском» телевидении.

RT лишился лицензии на вещание в странах ЕС в 2022 году, но это не остановило немецких наблюдателей, переживает издание.

«Ульрих Зингер заявил RT после выборов, что он и другие депутаты были приглашены [в эфир] в качестве экспертов по демократии», — отмечает газета.

Сейчас доля у политиков АдГ на телевидении ФРГ — всего 1,7% из всех партий бундестага, подсчитала частная немецкая компания Statista, анализирующая различные базы данных. При этом, по последним результатам опроса независимого немецкого института INSA, партию поддерживают как минимум 19,5% граждан страны.

Люксембургская газета Tageblatt ранее утверждала, что Европа бессильна против «кремлёвской пропаганды», а RT и Sputnik не только пытаются представить взгляд Москвы остальному миру, но и «агрессивно вмешиваются во внутриевропейские дела».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить